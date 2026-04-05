SON DAKİKA
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz'de HMS Dragon bilmecesi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası bölgeyi ayağa kaldırdı. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen jet yalanlama ile "vuruldu" haberlerinin asılsız olduğu açıklandı.

Doğu Akdeniz’de bir İngiliz savaş gemisinin Hizbullah tarafından vurulduğuna dair haberler, İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.

İngiltere’ye ait Kraliyet Donanması’na bağlı HMS Dragon’un Hizbullah tarafından Doğu Akdeniz’de vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki haberler yalanlandı. İngiliz basınına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle bölgede görevlendirilen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki sularda devriye faaliyetleri icra eden Type 45 sınıfı hava savunma muhribi HMS Dragon’un vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

 

İngiltere’nin GKRY’deki hava üslerini koruma görevi üstlenen savaş gemisi, bölgedeki İngiliz üsleri ve müttefik ülkeleri İran’ın insansız hava araçları ve diğer silahlarına karşı savunan bir dizi İngiliz askeri unsurundan biri olarak bölgede bulunuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’na göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, hava üslerini savunurken İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmeye devam ediyor. İngiltere’ye ait savaş jetleri de Doğu Akdeniz, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde savunma görevlerini devam ettiriyor.

Hamaney'den Hizbullah kararı: ABD ve İsrail'e mesaj!
Hamaney'den Hizbullah kararı: ABD ve İsrail'e mesaj!

Dünya

Hamaney'den Hizbullah kararı: ABD ve İsrail'e mesaj!

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru! 49 noktada askeri hedefler yerle bir edildi!
Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru! 49 noktada askeri hedefler yerle bir edildi!

Gündem

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru! 49 noktada askeri hedefler yerle bir edildi!

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

bütün şüpheli saldırılar SAHTEKAR PROVAKATÖR SOYKIRIMCI İSTİLACI SİYONİST İSRAİL TARAFINDAN YAPILMAKTADIR..

kandan-kaostan-terörden-savaştan beslenen SAPIK SOYSUZ TARİHSİZ KUKLA SİYONİST YAHUHDİ/EVANJELİK "KUDUZ" KATİLLERİN ORTADOĞUDAN GELDİKLERİ YERLERE GERİ SÜRÜLMESİ/KOVULMASI VEYA KUDUZLARIN TAMAMEN İMHA/İTLAF EDİLMESİ TARTIŞILMAZ ZORUNLULUKTUR!!!!!

SELAM

İnşanllah doğrudur . Ama suya gömülmüş iyidir hemde çok iyi.
