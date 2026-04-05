Dünya İran'da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri
İran’da korkunç bilanço: Devlet değil resmen öğrenci ve öğretmen katilleri

İran Eğitim Bakanlığı ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran’da yarı resmi ISNA haber ajansının Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 141'i erkek, 104'ü kız olmak üzere 245 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Saldırılarda 17'si erkek, 41'i kadın olmak üzere 58 öğretmenin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

40 DAKİKA ARAYLA İKİ KEZ VURULDU

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti. İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Vay vay

Bu çocuk katili Trumpi değil de İranı kınadık..

Okulların bombalanması hakkında

Hiçbir yerde okulların bombalanması onaylanmaz. Ancak, Devrim Muhafızları binalarının söz konusu okulların bitişiğine yapılması da bir o kadar yanlıştır, şeytanidir. Bu da devrim muhafızlarının, bu okulu kalkan olarak kullandığını gösteriyor. şeytani akılla hareket eden İran şiii rejimi , şeytanlıkta İsrail ile aynı kafaya sahiptir. Suriye'de sadece şiii değiller diye ve isimleri Ebubekir, Ömer, Osman, Ayşe, Muaviye olduğu için Şehit edilen Müslüman çocukları unutmadık unutmayacağız da. Müslüman Ülkelerle, Müslüman görünümlü münafık İran karıştırılmamalıdır. Müslümanlar bilinçli olmalıdır. Müslümanlar kardeştir.
