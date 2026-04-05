  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Trump'tan itiraf gibi açıklamalar! "İran'da kürtlere silah gönderdik"
Yeniakit Publisher
Cem Kaya

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki silah sevkiyatlarına dair yaptığı son açıklamalar, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG uzantılarına verilen Amerikan desteğini bir kez daha tartışmaların odağına yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara çok sayıda silah gönderdiklerini itiraf etti. Trump'ın silah sevkiyatına ilişkin sözleri Ankara'da da yakından takip ediliyor.

 ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki silahlandırma faaliyetlerine ilişkin tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Trump, bölgedeki gruplara yönelik Amerikan silah desteğini açıkça dile getirerek durumu şu sözlerle ifade etti:

"İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik, Kürtlere de silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular."

SİLAHLARI ELLERİNDE TUTTULAR

Trump'ın bahsettiği silah sevkiyatı, özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG bağlantılı gruplara verilen Amerikan desteğini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden bu silahlandırma politikalarına uzun süredir sert tepki gösteriyor. Ankara, müttefik ülkelerin bölgedeki gruplara sağladığı askeri teçhizatın doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef aldığını her fırsatta uluslararası topluma iletiyor.

İRAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

 

Açıklamanın İran boyutu da bölgesel gerilimi tırmandıracak nitelik taşıyor. Trump'ın Tahran yönetimine karşı sokaklara dökülen protestocuları silahlandırdıklarını doğrulaması, Washington ile Tahran arasındaki örtülü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi.

Geçmişte de ABD yönetimlerinin Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG'ye binlerce tır dolusu silah ve mühimmat sevk ettiği biliniyor. Trump'ın bu son itirafı, bölgedeki silah trafiğinin ve vekalet savaşlarının ulaştığı noktayı bir kez daha teyit etmiş oldu.

Trump hastaneye kaldırıldı iddiası! Beyaz Saray açıklama yaptı
Dünya

Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon
Gündem

İran'ın dünya kupası talebine günlerdir cevap yok: FIFA Trump'tan emir mi bekliyor?
Dünya

Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit
Gündem

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Turkiye daha anlamadı ve İranın yanında değil de Abd nin yanında yer alıyor.. İran düşerse orta doğuda beş yıl içinde haritalar yeniden çizilecek.iranda,suriyede,ırakta kurtler yeni devletçilikler kurulacak..sonra sıra bize gelecek.. Allah sonumuzu hayretsin diyelim..

Abdullah Biri

Tüm kürt halkını zan altına bırakıyor, Kürtlrrin ABD uşagı demek idtiypr. Müslümanları birbirine düşürme IFB oyunu. Müslüman Kürtler uyanık olmalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23