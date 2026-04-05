Trump'tan itiraf gibi açıklamalar! "İran'da kürtlere silah gönderdik"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara çok sayıda silah gönderdiklerini itiraf etti. Trump'ın silah sevkiyatına ilişkin sözleri Ankara'da da yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki silahlandırma faaliyetlerine ilişkin tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Trump, bölgedeki gruplara yönelik Amerikan silah desteğini açıkça dile getirerek durumu şu sözlerle ifade etti:

"İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik, Kürtlere de silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular."

SİLAHLARI ELLERİNDE TUTTULAR

Trump'ın bahsettiği silah sevkiyatı, özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG bağlantılı gruplara verilen Amerikan desteğini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden bu silahlandırma politikalarına uzun süredir sert tepki gösteriyor. Ankara, müttefik ülkelerin bölgedeki gruplara sağladığı askeri teçhizatın doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef aldığını her fırsatta uluslararası topluma iletiyor.

İRAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamanın İran boyutu da bölgesel gerilimi tırmandıracak nitelik taşıyor. Trump'ın Tahran yönetimine karşı sokaklara dökülen protestocuları silahlandırdıklarını doğrulaması, Washington ile Tahran arasındaki örtülü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi.

Geçmişte de ABD yönetimlerinin Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG'ye binlerce tır dolusu silah ve mühimmat sevk ettiği biliniyor. Trump'ın bu son itirafı, bölgedeki silah trafiğinin ve vekalet savaşlarının ulaştığı noktayı bir kez daha teyit etmiş oldu.