Küçük kızın duygu dolu anları! İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarına boğuldu
Düzce’de İstiklal Marşı’nı okurken duygulanıp ağlayan 7 yaşındaki öğrencinin sözleri yürekleri ısıttı...
Düzce’de İstiklal Marşı’nı okuyan 7 yaşındaki Nazede Solmaz, marş sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Düzce’de 7 yaşında ki 1. sınıf öğrencisi Nazede Solmaz, İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. İstiklal Marşı’nı okurken bir yandan ağlayan küçük kız neden duygulandın sorusuna, "Biraz hüzünlü. Çünkü bizim hayatımızı kurtardıkları için, savaştıkları için duygulandım" dedi.
