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Dünya İsrail zulmü 'cenaze' dinlemiyor! Filistinlilere saldırdılar
Dünya

İsrail zulmü 'cenaze' dinlemiyor! Filistinlilere saldırdılar

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 22:11:00 - 2022-07-01 23:27:38

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde Filistinli bir kadının cenaze konvoyuna saldırdı.

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki El Halil şehrinde hayatını kaybeden 1985’ten bu yana tutuklu Muhammed el-Tus’un kız kardeşi Nayfa el-Tus’un cenaze konvoyuna saldırdı. İsrail güçleri, cenazenin Beit Ummar kasabasına götürülmemesi için cenaze konvoyundakilere gaz ve ses bombaları attı.

İsrail'in engellemelerine rağmen defnedildi

Vatandaşların tüm engellemelere rağmen Filistinli kadını mezarlığa defnettiği ancak gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi.

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