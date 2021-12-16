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Dünya İsrail yeniden Suriye'yi vurdu: 1 asker öldü
Dünya

İsrail yeniden Suriye'yi vurdu: 1 asker öldü

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ı bir kez daha füzelerle hedef aldığını ve en az 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 07:29:00 - 2021-12-16 07:34:29
İsrail yeniden Suriye'yi vurdu: 1 asker öldü

İsrail'in 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, yerel saatle 00.50 sıralarında İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden ülkenin güneyindeki bir dizi noktayı hedef aldığını belirtti.

Kaynağa göre, hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, füzelerin büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi.

SANA, saldırılarda en az 1 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Olaya ilişkin İsrail'in savunma ya da dışişleri bakanlıklarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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