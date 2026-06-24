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Dünya İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı
Dünya

İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

Terör devleti İsrail'e olan yalakalığıyla bilinen Hindistan vatandaşlarına "İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları" uyarısında bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, İran'daki güvenlik durumunun yakından takip edildiği belirtilerek "Son zamanlardaki gelişmelere rağmen Hindistan vatandaşlarına, ikinci bir duyuruya kadar, İran'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya devam etmeleri önerilir." ifadesine yer verildi.

Kaçınılmaz sebeplerden İran'a seyahat etmesi gereken ve bu ülkede bulunan Hindistan vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, gelişmelerin güvenilir kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

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