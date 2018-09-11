İsrail Yahudi takvimini kullanıyor ama Müslümanlar 92 yıldır kendi takviminden yoksun!

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Dünya genelinde 1 buçuk milyarı aşkın Müslüman, bugünü hicri yılbaşı olarak kutluyor. İslam alemi, idrak ettiği 1 Muharrem 1440 gününde, hicret ruhunu bir defa daha hatırlarken, Türkiyeli Müslümanlar, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Batılılaşma rüzgarı kapsamında ellerinden alınan hicri bayramlarını özlemle yad ediyor.

İSRAİL HALEN YAHUDİ TAKVİMİNİ KULLANIYOR

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Malî 26 Kânun-i Evvel 1341'de (26 Aralık 1925) kabul edilen "Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve "Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun" adlı iki ayrı yasayla 1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvim benimsendi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında girişilen Batılılaşma projeleriyle kültür hayatı iğdiş edilen Türkiye’de Müslümanlar miladi takvimi kullanmak zorunda bırakılırken, terör devleti İsrail kendi yahudi takvimini kullanıyor. Dünyanın teknoloji, askerî sanayi ve özel sektör anlamında en güçlü ülkelerinden biri olarak kabul gören İsrail’de yahudi takvimi kullanılıyor, Yahudi özel günlerinde izin kullanılıyor.

BAŞLANGIÇ TARİHİ EN NET TAKVİM

Hicri Takvim, İslam halifelerinin ikincisi Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlandı. Bu tarihten sonra bütün İslam devletleri Hicri Takvim’i esas aldı. Osmanlı döneminde de zaman birimi olarak kullanılan Hicri Takvim, cumhuriyetin ilanı ile birlikte 26 Aralık 1925 tarihinde çıkan bir yasayla kaldırıldı. Şu an kullanılan Miladi Takvim, Hz. İsa’nın doğum gününü başlangıç noktası kabul eder. Miladi Takvimin en büyük handikapı Hz. İsa’nın doğum tarihinin tam olarak bilinmemesidir. Bu nedenle Miladi Takvim hem sene hem de başlangıç olarak şüphelidir. Oysa asırlar boyu kullanılan Hicri Takvimin başlangıcı tam olarak bilinmektedir ve herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

“MÜSLÜMANLARIN KENDİ ZAMANLARINI...”

Şair İsmet Özel, hicri takvim ile alakalı bir yorumunda şu ifadeleri kullanıyor:

İsrail’de Yahudi takvimi kullanılıyor. Yani, onlar şimdi 5 bin bilmem kaçıncı yıldalar. Bunu hem günlük hayatlarında hem de resmî yazışmalarında kullanıyorlar. Hicret, Müslüman hayatında çok önemli bir şeydir. Ve bu yüzden de hicrî takvimin değiştirilmesi, hicrî takvimin Müslümanların elinden alınması, onların kendi zamanlarını, kendi ölçülerine uydurmalarını imkânsızlaştırır.