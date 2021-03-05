  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Stop Erdoğan'a karşı 'Love Erdoğan!'

CHP'li Kılıçdaroğlu paçavra Cumhuriyet'i ziyaret etti: 'Cumhuriyet ile buluşmak onurdur' dediği paçavranın bazı haberleri

ABD'li Komutan duyurdu: Hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz

Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

Abdurrahman Dilipak: Hilafet kaldırılmadı, mecliste bekletiliyor

'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in asıl niyeti belli oldu

İğrenç ifadelerle Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Yaşar: Savunmasında 'geri vites' yaptı

Yeni Zelanda açıklarında çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

CHP’ye yakın TV’de Sezai Temelli’den skandal helikopter kazası açıklaması

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Dünya İsrail ve Mısır'dan Türkiye adımı! Her an yapabilirler
Dünya

İsrail ve Mısır'dan Türkiye adımı! Her an yapabilirler

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan İsrail-Mısır ve Yunanistan ittifakı çökmeye başladı. Uzmanlar, İsrail ve Mısır'ın her an kapımızı çalabileceğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:46:00 -
İsrail ve Mısır'dan Türkiye adımı! Her an yapabilirler

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı Doğu Akdeniz'de oluşturulan ittifak çatırdamaya başladı. Uzmanlar "Mısır, İsrail ve Lübnan Doğu Akdeniz için her an kapımızı çalabilir" diyor.

Komşu ülkeler ve uluslararası aktörlerin yürütmüş oldukları hidrokarbon arama faaliyetleri, Doğu Akdeniz’de derin bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor.

Öte yandan ülkelerin yanı sıra dünyanın en büyük enerji şirketleri bölgeye gelerek, enerji arama ve iletim projelerinde birbirleriyle yarışa girişmiş durumda.

Doğu Akdeniz’in Levant adı verilen bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Kalkan oluşturulmuştu

Bu denli büyük rezerve sahip alan da ister istemez ittifak kapılarını da aralıyor. Son olarak bu kapsamda Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu Türkiye’nin rakiplerini bir araya getirmişti. Bu hamleye karşı Türkiye ise Libya'yla vardığı deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşması sayesinde Yunanistan'la Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturarak münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını oluşturmuştu.

Mısır ile anlaşma imzalanabilir

Bölgeyle ilgili sürpriz çıkışı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Mısır’ın Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama-çıkarma faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarını yorumlayan enerji uzmanları ise Türkiye'nin deniz yetki alanlarını dikey hatlar üzerinden oluşturmaya çalışması ve Mısır ile bu tür bir anlaşma yapma düşüncesinde olmasının bu adımın önemli sinyallerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Sırda İsrail ve Lübnan mı var?

Temel niyeti barış ve işbirliği ile bölgenin istikrarını korumak olan Türkiye'nin İsrail ve Lübnan gibi ülkelerle de benzer anlaşmalar yapabileceğini kaydeden Enerji Uzmanı Dr. Rahmi İncekara, ''Türkiye, Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip ikinci ülke olan Mısır ile ikili ilişkilerini geliştirerek, bir Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşması imzalamayı istemektedir. 2015 yılında Zohr sahasında bulunan 850 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, yıllık 30 milyar metreküplük üretim kapasitesi, Mısır’a Doğu Akdeniz’de uluslararası bir aktör rolü vermiştir.'' dedi.

İttifak çatırdıyor

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de 24 parsele ayırdığı bölgeyi petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri için 18 Şubat'ta ihaleye çıkardığını ve 18'inci parsel olarak duyurduğu alanı da Türkiye'nin kıta sahanlığını dikkate alarak belirlediğine yönelik iddiaların Yunanistan cephesinde tepkiye neden olduğuna da vurgu yapan İncekara, ''Mısır, Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Avrupa Birliği’ne ulaştıracak boru hattı güzergâhından “Kıbrıs Adası” bölgesinin çıkarılmasını İsrail, Mısır, Libya üzerinden Girit adasına ulaşmasını teklif etmiştir. Rum ve Yunan tarafında şiddetli tepki ile karşılanan fikir sonrasında, bölgede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı oluşturulan ittifakta çatlamalar başladı.'' dedi.

Türkiye'nin kapısını çalabilirler

Bölgede yer alan aktörlerin Türkiye ile müzakere ve işbirliği noktasında girişimlerde bulunarak, daha az maliyetli, daha güvenli ve daha hızlı bir doğalgaz boru hattı projelerine yönelmeleri söz konusu olacağını da kaydeden İncekara, ''Doğu Akdeniz’deki istikrar, barış ve diyaloğun tesisinde öncülük eden Türkiye’nin enerji çalışmalarına ilaveten ittifaklar ve yeni doğalgaz boru hattı projelerinde aktif rol oynaması kaçınılmaz olacaktır.'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı
Gündem

Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı

Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş için taziye mesajı yayımlayan Baykar Teknik Müdürü ..
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını aç..
ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!
Dünya

ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!

Covid-19 vakaları ve ölümleri hakkındaki tahminleri dünya çapında yakından takip edilen Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay