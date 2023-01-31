İsrail vahşete doymuyor! Elektrikli sandalye ile idam cezası

Son bir aydır gerginliğin hiç dinmediği Filistin topraklarında işgalci İsrail'in Güvenlik Bakanı Itimar Ben-Gvir bir vahşet kararına daha imza attı. Cenin kampında dokuz Filistinlinin şehit edilmesiyle yükselen tansiyon, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda yedi İsraillinin hayatını kaybetmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Ben-Gvir bugün yaptığı konuşmada, Filistinlilere elektrikli sandalye ile idam cezası verilmesini sağlayacağına söz verdi.

ELEKTRİLKİ SANDALYEYE GÖNDERİLMELİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir, başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin toplantısında Filistinlilere yönelik tehditlerde bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsraillilere karşı düzenlenen saldırılara işaret eden Ben-Gvir, 'Yakında idam yasasını çıkaracağız. Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeliler.' dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'nın haberine göre ise Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması talimatı verdiği bildirilmişti.

CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli şehit edilmişti. Bunu, Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yedi İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır iki İsrailli yaralanmıştı.

Bölgede gerilim tırmanırken fanatik Yahudi yerleşimciler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına yönelik saldırılarını artırdı.