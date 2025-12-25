  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

İran'ın nükleer programı raporu: 'Hamaney küçük savaş başlıkların üretimini emretti' iddiası! O rapor

Sadettin Saran gözaltına alındı

KKTC’de şap hastalığı paniğe neden oldu! Ardından Rum Veteriner Dairesi tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı alarmda

CHP'li belediyeden '15 Temmuz' skandalı

Yeni yasa 1 Ocak itibariyle yürürlükte: Askerlik formunu doldurmayanlara 51 bin TL ceza

İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Uraloğlu paylaştı! İşte düşen jet ile kurulan son temas ve dakika dakika yaşananlar!
Dünya İsrail utanmadan Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü!
Dünya

İsrail utanmadan Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail utanmadan Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü!

İsrail'den yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze güneyinde bir saldırı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi.

İsrail'den yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze güneyinde bir saldırı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Açıklama, Gazze Şeridi güneyindeki Refah bölgesinde yaşanan bir patlamada bir İsrail askerinin yaralanmasının ardından geldi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'ta bir subayın yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya uygun bir şekilde karşılık vereceği" belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Refah'ta bugün erken saatlerde bir zırhlı araca patlayıcı madde isabet etmesi sonucu bir subayın hafif yaralandığı" ifade edilmişti.

Zırhlı araç, Refah'ın Cineyne bölgesindeki yıkım çalışmalarına katılıyordu.

İsrail daha önce de askerlerine yönelik saldırıları gerekçe göstererek ateşkesi ihlal etmiş Gazze Şeridi genelinde katliamlar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23