İsrail utanmadan Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü!

İsrail'den yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze güneyinde bir saldırı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Açıklama, Gazze Şeridi güneyindeki Refah bölgesinde yaşanan bir patlamada bir İsrail askerinin yaralanmasının ardından geldi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'ta bir subayın yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya uygun bir şekilde karşılık vereceği" belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Refah'ta bugün erken saatlerde bir zırhlı araca patlayıcı madde isabet etmesi sonucu bir subayın hafif yaralandığı" ifade edilmişti.

Zırhlı araç, Refah'ın Cineyne bölgesindeki yıkım çalışmalarına katılıyordu.

İsrail daha önce de askerlerine yönelik saldırıları gerekçe göstererek ateşkesi ihlal etmiş Gazze Şeridi genelinde katliamlar gerçekleştirmişti.

