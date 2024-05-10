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Dünya İsrail üssüne peş peşe füze saldırısı!
Dünya

İsrail üssüne peş peşe füze saldırısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-10 23:46:00 -
İsrail üssüne peş peşe füze saldırısı!

Hizbullah Hareketi, Refah'da sivil katliamına başlayan katil İsrail ordusuna ait Lübnan'ın güneyinde yer alan bir üsse, üst üste füze saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssünün hedef alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra düşman askerlerinin üste toplandığı sırada yeni bir saldırı düzenlendiği ve onlarca katyuşa füzesiyle üssün yeniden hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada saldırıların Gazze'deki Filistin halkına ve direnişe destek bağlamında gerçekleştiği ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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