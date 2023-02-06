'İsrail, Ürdün Kralı'nın Talebini Reddetti!'

Bugün "Makor Rishon" gazetesi, üst düzey bir İsrail güvenlik kaynağının aktardığına göre Netanyahu, Ürdün hükümdarının El Aksa Camii'ndeki Ürdün Krallığı İslami Vakıflar çalışanlarının sayısını artırma talebini reddetti.

Gazete, Ürdün hükümdarının İsrail başbakanından son ziyaretinde İsrail başbakanından mübarek camideki vakıf çalışanlarının sayısını artırmasını istediğini doğruladı, ancak Binyamin Netanyahu işgal altındaki bölgede statükonun devam ettiğini iddia ederek bu talebi reddetti.

Geçen Ocak ayının yirmi beşinde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kral'a verdiği sözü hiçe sayarak, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

İsrail "Kan" kanalı, Ben Gvir'in yaptığı açıklamada, "Ürdün'e tüm saygımla, bunu yaptım ve Mescid-i Aksa'ya atıfta bulunarak Tapınak Dağı'na tırmanmaya devam edeceğim" sözlerini aktardı. Ben Gvir, "İsrail Devleti bağımsızdır ve başka hiçbir ülkeden vesayeti yoktur" diye ekledi.

Kan kanalı, bu açıklamaları Ürdün hükümdarına Mescid-i Aksa'daki statükoyu koruma sözü veren Netanyahu'ya bir "meydan okuma" olarak nitelendirdi.

TERCÜMEHABER /TEVHİDHABER