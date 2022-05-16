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Dünya İsrail Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! İşte masadaki teklif
Dünya

İsrail Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! İşte masadaki teklif

Doğalgaz ve petrol arayışlarını sürdüren Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin'e demirliyor. Gemi Temmuz ayında göreve çıkacak. Öte yandan İsrail, doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmak için Türkiye'den talepte bulunabilir.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 08:48:00 -
İsrail Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! İşte masadaki teklif

Denizlerden petrol ve doğal gaz çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu Limanı'na demirleyecek. Yeni gemimiz Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin 7'nci nesil yeni sondaj gemisi 74 günlük yolculuğunu bu hafta tamamlıyor. Derin deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip gemi 19 Mayıs günü Mersin Taşucu Limanı'na demirleyecek. İki aylık yapılacak çalışmanın ardından gemi, temmuzdan itibaren Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak.

Denizlerden petrol ve doğal gaz çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti. 7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuğu son bulacak.

İlk görev Temmuz ayında

Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi iki aylık hazırlık çalışmalarının ardından ilk görevine temmuz ayında başlayacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor.

7 metre dalgada operasyon

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 metrde yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kulelerinin 1.750 ton yük kaldırma kapasitesi bulunuyor. Gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.

İsrail gazı

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Avrupa'da yeni alternatif gaz arayışları devam ediyor. İsrail gazı seçenek olarak değerlendirilirken güzergahının da Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye olması planlanıyor. Anlaşma sağlanır ve İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılırsa, 4'üncü geminin transfer dönemlerinde görevde olması bekleniyor.

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