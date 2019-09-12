0553 313 94 23

"İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası

Amerikan Politico gazetesi, son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresinde tespit edilen istihbarat amaçlı cihazların üzerinde İsrailli ajanların izine rastlandığını ve söz konusu cihazların ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü- Üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı

12 Eylül 2019 Perşembe 17:45
"İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası

WASHINGTON (AA) - Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü.

Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.

Haberde, 2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmının tespit edildiği ileri sürüldü.

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:45
  1. ABD
  2. İsrail
  3. StingRay
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TurAz Kartalı 2019 tatbikatı
    1. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı
    2. Yargıtaydan Cumhuriyet gazetesi davası..
    3. Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş..
    4. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    5. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    6. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    7. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    8. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    9. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    10. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    11. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    12. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    13. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    14. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    15. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    16. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    17. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    18. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    20. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    21. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    22. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    23. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    25. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    26. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    27. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    28. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    29. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    30. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı