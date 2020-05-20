İsrail televizyonu, Batı Şeria'yı ilhak planına Rusya'nın karşı olduğunu bildirdi

KUDÜS (AA) - İsrail televizyonu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi'ye, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planına ülkesinin karşı olduğunu söylediğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lavrov ile iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki İran güçlerinin varlığını ele aldıklarını dile getiren Ashkenazi, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, görüşmede Lavrov, Ashkenazi'ye İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı olduklarını iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.





