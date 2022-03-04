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Dünya İsrail tarafından dikkat çeken 'kazanan Türkiye' sözleri
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken 'kazanan Türkiye' sözleri

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, Rusya-Ukrayna gerilimine dair Türkiye'nin tutumunu değerlendiren bir yazı kaleme alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 13:53:00 -
İsrail tarafından dikkat çeken 'kazanan Türkiye' sözleri

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Ankara'nın Ukrayna krizindeki duruşunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeleme rolünde başarılı olduğuna dikkat çekildi.

 

Türkiye, Moskova-Kiev hattında ateşkesi sağlamak için diyalog çağrılarında bulunmaya ve diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın gerilime ilişkin duruşunu aktarırken, "Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

"En büyük kazanan Erdoğan"

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleme rolünün hem Moskova'dan hem de Batı'dan takdir topladığı belirtildi.

"Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkileri var"

İki ülke arasında savaş başladığında Erdoğan'ın NATO müttefikleriyle aynı çizgide kalarak Rusya'nın operasyonunu kınadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Türkiye'nin Moskova'ya yaptırım uygulamadığı, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le iyi ilişkilere sahip olduğu anımsatıldı.

"Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli"

Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.

 

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