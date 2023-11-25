İsrail tarafından 8 yıldır tutuklu olan Marah: "Kutlama yaparsanız yeniden tutuklarız" dediler

İsrail'in bıraktığı Filistinli rehineler arasında, henüz 15 yaşındayken tutuklanan ve tecritte olan Filistinli Marah Bakir'in de olduğu öğrenildi. Marah Bakir 8 yıl sonra tekrar özgürlüğüne kavuştu. Marah'ın ailesi ile kavuşma anları duygu dolu anlara sahne oldu. Marah okul çıkışında yaralı olarak gözaltına alınmış, görüntüleri dünyada büyük tepki görmüştü.

"Şaşkınım, dışarıda olduğuma inanamıyorum"

Yıllar sonra serbest bırakılan Bakir, "Biraz gerginim ve şaşkınım, dışarıda olduğuma inanamıyorum" dedi. Ailesiyle vakit geçirmeyi sabırsızlıkla beklediğini ve hukuk okumak için üniversiteye kayıt yaptırmak istediğini söyledi.

"Kutlama yaparsanız yeniden tutuklarız" dediler

23 yaşındaki Bakir, İsrail polisinin, kendisine ve serbest bırakılan diğer tutuklulara, serbest bırakılmaları sırasında herhangi bir kutlama yapmaları durumunda 'yeniden tutuklanacaklarını' söylediğini belirtti.

Yine İsrail alçaklığı! Esirleri karşılayan Filistinlilere gazla saldırdı

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzlerce Filistinli, serbest bırakılan esirleri karşılamak için Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı. İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla saldırdı.