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Dünya İsrail, Suudilere 'o konu için' resmen teşekkür etti!
Dünya

İsrail, Suudilere 'o konu için' resmen teşekkür etti!

İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 14:51:00 -
İsrail, Suudilere 'o konu için' resmen teşekkür etti!

İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmeye dair adımlar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, eski Başbakan Binyamin Netanyahu, diğer Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme sürecindeki çabaları sebebiyle, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Erken seçime giden İsrail'de yeniden başbakan olma yönünde çabalarını sürdüren Netanyahu, normalleşme sürecine değindi.

Netanyahu, "İmzaladığımız dört barış anlaşmasındaki katkılarından ötürü, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki ziyaretlerinden de övgüyle söz etti.

Son dönemde İsrail'in Suudi Arabistan ile de normalleşme girişimlerinde bulunduğu kaydediliyor.

Kaynak: Mepa News

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