  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Yerlikaya’dan operasyon açıklaması: Milli iradeye kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz!

Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

Ortadoğu'da alarm seviyesi yükseldi! İsrail’den Trump’a gizli "füze" raporu

ABD’li senatörden İsrail itirafı! İslam ülkesinin füzeleri Demir Kubbe'yi delebilir

Türkiye-Libya ilişkileri düşman çatlatıyor! Hafter ailesiyle tarihi kare

Belediye değil babasının çiftliği! Ekrem 40 yöneticiyi paraya boğmuş

Bereketli manevi mevsim üç aylarda arınma zamanı

Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!
Gündem İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler
Gündem

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Terör devleti İsrail’in eli kanlı katilleri, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalına girerek kontrol noktası oluşturdu. Dün de Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kentindeki birçok köye girip havaya ateş açan İsrail askerleri çeşitli yerlerde kontrol noktaları kurmuştu. İsrail askerlerinin Suriye’de hemen her gün yeni noktalara kontrol noktaları kurması, ‘Suriye’yi adım adım İşgal mi ediyor’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Suriye resmi ajansı SANA’nın haberine göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, Batı Dera kırsalında Abidin ile Maarriye köyleri arasındaki bölgeye girdi. Burada askeri kontrol noktası oluşturan İsrail'e tepki gösteren Abidin ve Maarriye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, "Sabah saatlerinde iki köyün kesiştiği noktada İsrail işgalci güçleri konuşlanarak bir kontrol noktası kurdu. Bu durum trafiği olumsuz etkilerken, bölge halkı arasında da endişeye yol açtı” dedi.

İsrail, Suriye topraklarına yönelik bu yeni ihlale ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail askeri devriyeleri dün de Suriye’nin güneyindeki Kuneytra kentinin kuzey ve güney kırsalındaki birçok köye girerek havaya ateş açmış ve çeşitli yerlerde kontrol noktaları kurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ÇATALCA 77

EEE HANİ SURİYE'Yİ RES FETHETMİŞTİ....

B.paşalı

Şu yahudi şerefsizler ine Türk tokadını biran önce vuralım. Cehenneme yollayalım. Pervasızca çok iler gidiyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23