İsrail Suriye'ye saldırdı
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına, Suriye hava savunması karşılık verdi.
Suriye medyası, başkent Şam'da hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına yanıt verdiği bilgisini verdi.
SANA'nın haberinde, "Hava savunmamız, Şam semalarında bir dizi düşman füzesini düşürdü" ifadelerine yer verildi.
Olayda yaşanan can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı muhabiri, sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.