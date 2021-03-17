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Dünya İsrail Suriye'ye saldırdı
Dünya

İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına, Suriye hava savunması karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 00:23:00 - 2021-03-17 00:29:06

Suriye medyası, başkent Şam'da hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına yanıt verdiği bilgisini verdi.

SANA'nın haberinde, "Hava savunmamız, Şam semalarında bir dizi düşman füzesini düşürdü" ifadelerine yer verildi.

​Olayda yaşanan can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı muhabiri, sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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