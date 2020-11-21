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Dünya İsrail, Suriye’deki İran üslerini bombaladı
Dünya

İsrail, Suriye’deki İran üslerini bombaladı

İsrail ordusu, Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:06:00 -
İsrail, Suriye’deki İran üslerini bombaladı

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü’ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi. Hava saldırısının, Suriye sınırının İsrail tarafında bulunduğu bildirilen çok sayıda patlayıcı maddeye karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
Esed haber ajansı SANA da, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 03.11’de Şam’ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini kaydetti. Saldırıda en az 3 Suriye askerinin öldüğü ifade edildi.

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