İsrail suikast ile tehdit etti!

İsrail Rejimi Bakanı Yoav Galant'ın suikast ile tehdit ettiği Hamas lideri Yahya Sinvar, Siyonistlerin en çok çekindiği isimlerin başında geliyor.

Filistin direnişinin Siyonist İsrail Rejimi karşısındaki zaferi sonrası İsrail’den küstahlık dolu açıklamalar geliyor.

Direniş karşısında yaşadıkları hezimet sonrasında çılgına dönen Siyonistler, Gazze’yi işgal etmekle tehdit etmenin yanı sıra Hamas liderlerinden Yahya Sinvar’a da tehditler savurdu.

Konuya ilişkin açıklama Siyonist İsrail Rejimi İskân Bakanı Yoav Galant’tan geldi. Siyonist Bakan Galant, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar’ı suikastla öldürmekle tehdit etti.

Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle Filistin direnişinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz sene Hamas’ın Gazze liderliğine seçilen Yahya Sinvar, Siyonist İsrail Rejimi’nin de en çok çekindiği isimlerin başında geliyor.

İzzettin Kassam Tugayları’nın önde gelen komutanlarından olan Yahya Sinvar, 1962’de Han Yunus’ta dünyaya geldi.

Yahya Sinvar, lise eğitimi Han Yunus’ta tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi’nden Arapça dilinde lisans eğitimini tamamladı. Üniversitenin öğrenci konseyinde 5 yıl aktif görev alan Yahya Sinvar, sırasıyla, teknik ve spor komiteleri sekreteri, öğrenci konseyi başkanı ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Şeyh Ahmed Yasin'e yakınlığıyla tanınıyor

Filistin direnişinin unutulmaz şahsiyetlerinden olan Şeyh Ahmed Yasin’e yakınlığıyla tanınan Yahya Sinvar, 80’li yılların sonunda hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasında yer aldı ve Şeyh Ahmed Yasin’in emirlerini başarıyla yerine getirdi.

22 yıl aralıksız zindanlarda kaldı

Siyonistlere karşı sert ve kararlı tavrıyla bilinen Yahya Sinvar, ilk kez 1982 yılında hapse girdi. İkinci kez 1988’de tutuklanarak aralıksız 22 yıl İsrail zindanlarında kalan Yahya Sinvar, 2011 yılında İsrailli asker Gilad Şalit’e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

Filistin direnişinin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle tanınıyor.

Hamas’ın Gazze liderliği görevine seçilmeden önce Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıkan Yahya Sinvar, Gazze liderliği sürecinde de İsrail’in korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Siyonist İsrail Rejimi medyasında yer alan haberlerde de Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar’ın sert kişiliğine vurgu yapılıyor.

İşgal rejiminde yayın yapan Kanal-3 televizyonunda Yahya Sinvar’a ilişkin bir haberde yer alan “Karizmatik yapısı olan bir adam, Hamas içindeki şahin kanattan sayılan Sinvar basından uzak, İsrail’e ise düşman… Konuşkan değil, ama büyük bir liderlik ruhuna sahip. İşleri sakin, tartışmaları da gürültüsüz yürütür. İbraniceyi çok iyi bildiğinden İsrail’de olup bitenden iyi haberdardır” ifadeleri dikkat çekiyor.

Milligazete