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Gündem İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu
Gündem

İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:03:58 - 2023-10-07 14:03:57

Filistinliler, İsrail’in Gazze şeridine ördüğü demir çitleri ortadan kaldırıyor!

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.

Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı. En son olarak İsrail’in sınıra çektiği demir çitler Kassam Tugayları tarafından işte böyle yerle bir edildi.

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