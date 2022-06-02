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Dünya İsrail şehid ettiği kişinin evini yıkarken yine katletti: 1 Şehid 6 yaralı
Dünya

İsrail şehid ettiği kişinin evini yıkarken yine katletti: 1 Şehid 6 yaralı

İşgalci siyonist rejim, mart ayında Tel Aviv'de düzenlediği silahlı eylemin ardından şehit olan Ziya Hamarşeh'in, Cenin'deki evini yıkarken, Filistinlilere yönelik saldırılarda da dünden bu yana 3 kişi şehid edildi 6 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:54:00 -
İsrail şehid ettiği kişinin evini yıkarken yine katletti: 1 Şehid 6 yaralı

İşgalci siyonist rejim, mart ayında Tel Aviv'de düzenlediği silahlı eylemin ardından şehit olan Ziya Hamarşeh'in, Cenin'deki evini yıkarken, Filistinlilere yönelik saldırılarda da dünden bu yana 3 kişi şehid edildi 6 kişi ise yaralandı.

İşgalci siyonist rejim, bugün şafak vakti Cenin'in güneybatısındaki Yabad kasabasında şehit Ziya Hamarşeh'in evine baskın düzenledi.

Baskında büyük bir direnişle karşılaşan işgalciler, şehidin evini patlayıcılarla yıktı.

İşgalciler baskında şehit Ziya'nın babası Ahmed Hamarşeh'i de esir aldı.

Dün akşam saatlerde bölgeye baskın düzenleyen işgalci Siyonistler ile Filistinliler arasında çatışmalar çıkmış, çatışmada Bilal Kabha şehit olmuş, birkaç kişi de ağır yaralanmıştı.

Filistin'de dün şehit olan kişi sayısı ise üç oldu.

Dün akşam saatlerinde de Cenin'in güneybatısındaki Ya'bed kasabasına baskın düzenleyen işgal çetesinin saldırılarında 1 Filistinli genç şehit edilirken, 6 kişi de yaralandı.

İşgal çetesi dün sabah da saatlerinde de, 31 yaşında ki Gufran Harun Verasine isminde Filistinli kadın gazeteciyi ‘eylem teşebbüsünde’ bulunduğu iddiasıyla şehit etmişti.

Kaynak: Haber Nas

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