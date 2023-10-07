İsrail savaş uçaklarını böyle kaçırdı
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Büyük şok yaşayan İsrail, Gazze'ye yakın bölgedeki savaş uçaklarının bulunduğu üsten savaş uçaklarını başka yerlere nakletti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.
İsrail Hamas'ın yoğun ve hızlı başlattığı operasyonda Gazze'ye yakın bölgedeki savaş uçaklarının bulunduğu üsten savaş uçaklarını başka yerlere naklederken birçok tank ve zırhlı araç da Hamas'ın eline geçti.
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