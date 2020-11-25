İsrail savaş uçakları Şam'a saldırdı

Suriye devlet medyasının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun Suriye'de Şam kırsalı ve Quneitra'nın güneyindeki köyler de dahil olmak üzere en az iki bölgeyi vurduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam civarındaki kırsal bir bölgede bulunan Cebal El Mani kasabası yakınlarında ve ayrıca Quneitra'nın güneyinde yer alan ve Suriye ile İsrail arasındaki sınırın iki yanında bulunan Ruyhaina köyünün vurulduğu bildirildi.