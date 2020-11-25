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Dünya İsrail savaş uçakları Şam'a saldırdı
Dünya

İsrail savaş uçakları Şam'a saldırdı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgelerindeki bazı hedeflerin İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:43:00 -
İsrail savaş uçakları Şam'a saldırdı

Suriye devlet medyasının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun Suriye'de Şam kırsalı ve Quneitra'nın güneyindeki köyler de dahil olmak üzere en az iki bölgeyi vurduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam civarındaki kırsal bir bölgede bulunan Cebal El Mani kasabası yakınlarında ve ayrıca Quneitra'nın güneyinde yer alan ve Suriye ile İsrail arasındaki sınırın iki yanında bulunan Ruyhaina köyünün vurulduğu bildirildi.

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