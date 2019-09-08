İsrail savaş uçakları 4 askeri noktaya saldırdı İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait 4 mevziyi vurdu.

İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait 4 mevziyi vurdu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait 4 noktaya hava saldırıları düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığını açıkladı.

İsrail ordusu dün, Gazze’den gönderilen bir insansız aracının İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde attığı ve askeri aracın hafif şekilde zarar gördüğünü bildirmişti. İsrail güçleri Gazze’den yapılan İHA saldırısına karşılık olarak Gazze’nin Refah kentinde Hamas’a ait gözlem noktasına topçu saldırısı düzenlemişti.

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