İsrail Ronaldo'dan yardım istedi!

İbranice yayın yapan "Kan" kanalı, İsrail dışişleri bakanlığının Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme sürecini ilerletmek için futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'dan yardım istemeyi planladığını açıkladı.

İsrail resmi kanalının haberine göre Siyonist rejim, Suudi Arabistan ile resmi ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmaya çalışıyor ve bu bağlamda Ronaldo'nun transferini kullanmak için ilk teklifleri araştırıyor.

Bu ağın haberine göre, iki taraf arasında bir uzlaşı anlaşmasına varılması olasılığı Ronaldo ile ilgili değil.

Bu ağ, raporunun sonunda Ronaldo'dan yardım alma fikrinin Suudi Arabistan ile uzlaşma sürecini ilerletmeye yönelik yaratıcı öneriler çerçevesinde incelendiğine işaret etti.