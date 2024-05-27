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Dünya İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!
Dünya

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:01:00 -
İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Gazze'deki bombalardan kaçarak Refah'ta çadırlara sığınan Filistinlilerin İsrail tarafından yakılarak vahşi şekilde öldürülmesine ilişkin Hitler'in Almanya'sı skandal bir açıklamada bulundu.

Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in dün Gazze’de mülteci kampını bombalamasıyla uluslararası hukuku ihlal edip etmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Hebestreit, böyle bir sonucu çıkarmak için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İsrail savcılığının saldırıya endişesini dile getirdiğini ve konunun incelendiğini kaydetti.

İsrail'in vahşetine 'hata' dedi

"Her halükarda bir hata yapıldı, bunu şimdiden söyleyebiliriz." ifadesini kullanan Hebestreit, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Başbakan Olaf Scholz’un prensip olarak İsrail’in Hamas’a karşı savunmasında uluslararası hukuka uyması gerektiğini defalarca dile getirdiğini söyledi.

Almanya 'kanıt' görmedi!

Sivillerin vahşi şekilde katledildiği görüntüler uluslararası medyada alenen ortadayken; böyle bir suç işlendiğine dair kanıt olduğunda bunu 'kesinlikle' kınayacağını ifade eden Hebestreit, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olup olmadığı, olayı tam olarak bilen hukukçulara bırakılması gereken bir konudur." dedi.

Hebestreit, AA muhabirinin, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu ifade ettiniz. UAD İsrail’in Refah’a saldırılarını durdurmasına hükmetti. Bu kararı destekliyor musunuz ve İsrail’e bu yönde siz de çağrı yapıyor musunuz?" sorusuna da Almanya Başbakanı Scholz’un Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu’nun da hazır bulunduğu bir toplantıda Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatılmasına karşı uyarıda bulunduğunu anımsattı.
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Bunun hala geçerli olduğunu aktaran Alman Hükümet Sözcüsü, "Bu talebimizi birçok kez tekrarladık. Buna bağlı kalacağız." diye konuştu.

Hebestreit, ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu da savundu.

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Yorumlar

BATI ICADI HITLER OLMEDI SIYO-NAZI ISRAIL VE AZMETTIRICI SAPKIN BARBAR BATININ DAMARLARINDA YASIYOR

.......

Vehbi

Dünyayı kana bulaşan bu zalimlerin maşası masonlardır.Dün Siyonizm'in uşağı Hitler,Lenin,Mao,Rozvelt,Çörçil ve Mussolini idi bugün uçakların sayısı arttı.İnsanlar ayakta uyutuluyor,zulüm ve sömürü görüyoruz insan.olarak ama bu salaklaştırırılanlar genelde hala atmadı.
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