  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail Ramazan ayında da kan dökmeye devam ediyor! 6 çocuk annesi kadını öldürdüler
Dünya

İsrail Ramazan ayında da kan dökmeye devam ediyor! 6 çocuk annesi kadını öldürdüler

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 çocuk annesi 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İsrail güçleri bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kameralarına el koydu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 18:50:00 - 2022-04-10 19:01:09

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti.

 

6 çocuk annesi kan kaybından öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail güçleri görüntülere el koydu

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.

İsrail-Türkiye ilişkileri iyileşti mi?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısının ardından ılımlı mesajlar vermişti. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileştiğini ifade ederek, "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" demişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay