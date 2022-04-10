İsrail Ramazan ayında da kan dökmeye devam ediyor! 6 çocuk annesi kadını öldürdüler
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 çocuk annesi 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İsrail güçleri bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kameralarına el koydu.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti.
6 çocuk annesi kan kaybından öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İsrail güçleri görüntülere el koydu
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.
İsrail-Türkiye ilişkileri iyileşti mi?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısının ardından ılımlı mesajlar vermişti. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileştiğini ifade ederek, "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" demişti.