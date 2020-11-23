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Dünya İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...
Dünya

İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...

İsrail ordu radyosu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeyi dünyaya duyurdu. Görüşmeye katılan bir diğer isim gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:43:00 -
İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...

İsrail ordu radyosu, Suudi Arabistan'da hafta sonu gerçekleşen gizli buluşmayı dünyaya bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pazar günü başkent Riyad'da bir araya geldi.

Buluşmanın fotoğrafları Kraliyet tarafından servis edilirken, görüşmede üçüncü bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail ordu radyosunun haberine ilişkin henüz Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yok.

Donald Trump döneminde İsrail'in istediği her şeyi veren ve Ortadoğu'yu alev topuna çeviren ABD, son olarak Tel Aviv yönetimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalanmasını sağlamıştı.

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Yorumlar

mevhibe inal

Bilinsin istiyorsa vardır çıkarı! Sizi gidi fitneciler sizi! Bunların en korktukları kendilerinden başkasıyla BİRLİK-BARIŞ.
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