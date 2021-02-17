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Dünya İsrail Putin'den yardım istedi
Dünya

İsrail Putin'den yardım istedi

İsrail yönetiminin Rusya'dan Suriye ile bağlantılı insani bir konuda yardım istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 04:43:00 -
İsrail Putin'den yardım istedi

Yerel basında çıkan haberde, Tel Aviv yönetiminin Rusya'dan yardımcı olması için ricacı olduğu insani konunun detayına ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi.

İsrail kabinesinin de Rusya'nın koordinesine yardımcı olduğu Suriye ile bağlantılı gizli bir insani konuyu ele almak için dün akşam acil olarak toplandığı ifade edildi.

Basına bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için toplantı öncesi kabine üyelerine gizlilik belgesi imzalatıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin de Rus mevkidaşlarıyla geçen hafta telefonda görüştüğüne dikkati çekildi.

Birinci Lübnan Savaşı'nda 11 Haziran 1982'de Lübnan'ın güneyindeki Yakup Sultan köyünde yaşanan çatışmada kaybolan 5 İsrail askerinden biri olan Zachary Baumel'in ceset kalıntıları Rus güçleri tarafından 2019'da Suriye'de bulunmuştu.

Baumel'a ait kalıntılar, Nisan 2019'da Rusya üzerinden İsrail'e getirilmişti.

Birinci Lübnan Savaşı sırasında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 5 İsrail askerinden ikisinin cesetleri savaştan birkaç yıl sonra ülkelerine gönderilmişti.

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