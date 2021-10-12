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Dünya İsrail polisinden Kudüs’te Filistinli gençlere müdahale
Dünya

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinli gençlere müdahale

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde toplanan Filistinli gençlere müdahalesinde çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:57:00 -
İsrail polisinden Kudüs’te Filistinli gençlere müdahale

Akşam saatlerinde Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinli gençlerle İsrail polisi arasında yaşanan sataşmalar bir süre sonra arbedeye dönüştü.

İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı'na dek uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca kovalamaca yaşandı.

Ses bombası kullanan İsrail polisleri, bir süre sonra toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile gençleri dağıtmaya çalışırken, Filistinli gençler zaman zaman taşlarla karşılık verdi, bir çöp konteynerini yaktı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, yaşanan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.

İsrail polisinden olaylara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

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