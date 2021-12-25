İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı

Aralarında yabancı uyruklu aktivistlerin bulunduğu, Yahudi ve Filistinli insan hakları savunucularından oluşan grubun bu haftaki gösterilerine İsrail polisi müdahale etti.

Aktivist grup, her hafta olduğu gibi yine öğleden sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'nden geçen ana caddenin üzerinde gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan ve işgal karşıtı sloganların yer aldığı dev bir afiş açan göstericiler, zaman zaman İsrail karşıtı sloganlar da attı.

Bir süre sonra grup, İsrail makamlarının Yahudi yerleşimcilerin lehine evini boşaltması ihtarında bulunduğu Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salim ailesinin evine doğru destek amacıyla yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, grubun yürüyüşüne izin vermezken, aktivistleri dağıtmak için ses bombası kullandı. Göstericileri darp eden polis, 3 aktivisti de yaka paça gözaltına aldı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli bir ailenin iki evi ile arazisi için İsrail makamlarınca pazartesi günü tahliye ve el koyma kararı verilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamlarının, Filistinli aileden bölgedeki iki evi tahliye etmelerini istediği ve arazilerine de el konulacağını bildirdiği kaydedilmişti.