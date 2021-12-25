  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 2009'dan bu yana devam edegelen içinde yabancı uyruklu aktivistlerin de bulunduğu işgal karşıtı gösteriye müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:01:00 -
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı

Aralarında yabancı uyruklu aktivistlerin bulunduğu, Yahudi ve Filistinli insan hakları savunucularından oluşan grubun bu haftaki gösterilerine İsrail polisi müdahale etti.

Aktivist grup, her hafta olduğu gibi yine öğleden sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'nden geçen ana caddenin üzerinde gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan ve işgal karşıtı sloganların yer aldığı dev bir afiş açan göstericiler, zaman zaman İsrail karşıtı sloganlar da attı.

Bir süre sonra grup, İsrail makamlarının Yahudi yerleşimcilerin lehine evini boşaltması ihtarında bulunduğu Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salim ailesinin evine doğru destek amacıyla yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, grubun yürüyüşüne izin vermezken, aktivistleri dağıtmak için ses bombası kullandı. Göstericileri darp eden polis, 3 aktivisti de yaka paça gözaltına aldı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli bir ailenin iki evi ile arazisi için İsrail makamlarınca pazartesi günü tahliye ve el koyma kararı verilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamlarının, Filistinli aileden bölgedeki iki evi tahliye etmelerini istediği ve arazilerine de el konulacağını bildirdiği kaydedilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay