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Dünya İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi
Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde, Filistinli bir aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenledi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 07:58:00 -
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi

Filistinliler, İsrail yönetiminin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etmek için bölgede toplanmak istedi.

İsrail polisi, mahalleye çıkan yolları barikatla kapatarak, bölgede oturanlar dışında kimsenin mahalleye girişine izin vermedi.

İşgalci Yahudi yerleşimcilere ait bir evde toplanan grup ile Filistinli mahalle sakinleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Çok sayıda İsrail polisi, mahalle sakinlerini dağıtmak istediği sırada Filistinli aileye ait bir evin kapısını kırarak içeri girdi.

Olay sırasında kapıya dayanan ve ayağı kırık olan 50 yaşındaki Filistinli Salih Diyab, İsrail polisinin kapıyı itmesi nedeniyle yere düştü.

Acı içerisinde kıvranan Diyab, bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İsrail polisi, baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri, İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün, ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

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