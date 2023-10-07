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Dünya İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi
Dünya

İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 13:30:00 -

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayı, bu kapsamda İsrail Ordusu'na ait askeri karakolu ateşe verdi.

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.

Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.

Camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı

Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem olurken camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı yapılıyor.

İsrail'in askeri karakolu ateşe verildi

Kassam Tugayı, İsrail Ordusu'ndan ele geçirdiği bir askeri karakol ateşe verdi.

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