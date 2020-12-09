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Aktüel İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:34:05 -
İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

CENİN (AA) - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı baskında 6 Filistinli yaralandı, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Ceba beldesine baskın düzenledi.

Belde sakinleri baskına tepki gösterince İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinli gençler, müdahaleye taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda ayrıca onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Filistin köylerine ve kasabalarına düzenlenen baskınlar nedeniyle İsrail güçleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

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