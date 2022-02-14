  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı
Dünya

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Sile el-Harisiye köyüne askeri buldozerle baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 07:43:00 -
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, 20 kadar İsrail askeri aracıyla yapılan baskında köy abluka altına alındı.

Köye giriş çıkışların yasaklandığı ve bazı evlerin yıkılmak istendiği belirtildi.

Filistinli gençler, Filistinli mahkumların daha önce yıkım ihtarı yapılmış evlerinin önünde yıkıma engel olmak üzere toplandı.

İsrail makamları 20 Aralık 2021'de köydeki 4 aileden 5 kişiyi İsrailli yasa dışı bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda uyarı göndermişti.

Evlerin yıkılmasına direnen 3 Filistinli genç yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından 3 genci yaraladı. İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı belirtilirken söz konusu kişilerin baş, sırt ve ayaklarından yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu vurgulandı.​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay