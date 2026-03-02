İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İsrail ordusu, İran'a yönelik başlatılan saldırılar çerçevesinde 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurdu. Operasyon kapsamında sınır hatlarına dev sevkiyatlar yapılıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 100 bin yedek askerin göreve çağrılması kararının ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik ve saldırı hazırlıklarını artırmak amacıyla alındığı bildirildi.

ABD ile ortaklaşa başlatılan İran operasyonunun hemen ardından gelen bu hamleyle birlikte, askeri hazırlıklar en üst seviyeye taşındı.

İsrail ordu komuta kademesinin aldığı bu karar, saldırıların genişleyeceği sinyalini verirken, daha önce silah altına alınan 20 bin askere ek olarak dev bir takviye gücü oluşturulduğu aktarıldı.

SINIR HATTINA VE İŞGAL BÖLGELERİNE YOĞUN SEVKİYAT

Askeri hareketliliğin detaylarına ilişkin açıklamada, Kuzey Komutanlığı'nın saldırı kapasitesinin güçlendirildiği ve Lübnan sınırı ile Suriye'nin güneyindeki işgal altındaki bölgelere asker takviyesi yapıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde kurulan 'özel güvenlik güçleri', sahada durum değerlendirmesi yaparak hızlı karar alma süreçlerini bizzat yönetecek.

GÜNEY BÖLGELERİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ GENİŞLİYOR

Gazze Şeridi'ndeki belirli noktalarda işgalini sürdüren ordu, ülkenin güneyine de odaklandı.

Açıklamaya göre İsrail, Arava ve Necef bölgeleri ile Eylat kentindeki asker sayısını önemli ölçüde artırdı. İran'ın misilleme ihtimaline karşı tüm sınır kapıları ve stratejik noktalarda alarm durumuna geçildiği bildirildi.

