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Dünya İsrail ordu radyosu açıkladı: İsrail'de siren sesleri duyuldu, tehlike oluşturmasın diye bazı önlemler alındı!
Dünya

İsrail ordu radyosu açıkladı: İsrail'de siren sesleri duyuldu, tehlike oluşturmasın diye bazı önlemler alındı!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 19:06:00 - 2023-12-24 19:11:30
İsrail ordu radyosu açıkladı: İsrail'de siren sesleri duyuldu, tehlike oluşturmasın diye bazı önlemler alındı!

İsrail'in bu kez kuzeyindeki Yukarı Celil yerinde uyarı sirenlerinin çalındığı duyuldu. O ülke tarafından füze atıldığı ortaya çıktı söylentisine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde uyarı sirenlerinin çalındığı duyuldu.

İsrail ordu radyosu, ülkenin Lübnan sınırı yakınında yer alan Şalomi Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Haberde, bölgeye Lübnan'dan füze atılıp atılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Yukarı Celil bölgesinde Kiryat Şmona dışında sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yahudi yerleşim birimlerinin Lübnan'dan topçu atışları yapılması tehlikesine karşı önlem olarak kapatıldığı" ifade edildi.
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