  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti
Dünya

İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti

İsrail makamlarının 3 aydan uzun bir süredir el koyduğu Filistinli Dr. Hazım el-Culani'nin cenazesinin yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:02:00 -
İsrail, öldürüp 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini yakınlarına teslim etti

Yakınları ve görgü tanıklarının yaptığı açıklamaya göre, işgal kuvvetleri Culani'nin cenaze törenine katılacakların sayısının en fazla 38 kişi olmasını şart koştu.

Cenaze, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polis karakolunda sahiplerine teslim edildi.

Tıp doktoru olan Hazım el-Culani, 10 Eylül'de Mescid-i Aksa’nın Meclis (Nazır) Kapısı’nda bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail Yüksek Mahkemesi 2019'da, (çatışmalar sırasında) hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerine el konulmasının uygun olduğu kararına varmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay