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Dünya İsrail okulları da yıktı! UNRWA: Yeniden inşa edilmesi lazım!
Dünya

İsrail okulları da yıktı! UNRWA: Yeniden inşa edilmesi lazım!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 22:52:00 -
İsrail okulları da yıktı! UNRWA: Yeniden inşa edilmesi lazım!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğunu açıkladı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtildi.

Gazze'de okulların büyük oranda yıkılmasına rağmen UNRWA personelinin oyun ve eğitim amacıyla Filistinli çocuklarla ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

"Eğitim bir insanlık hakkıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yaklaşık 9 aydır yıkıcı bir savaş yürüttüğü" vurgulanarak "acil ateşkes" yapılması istendi.

Yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, 15 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu saldırılarıyla vururken, olayda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.
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