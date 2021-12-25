İsrail, o Müslüman ülkeyle normalleşiyor! Geç bile kaldınız

Münübe Yılmaz

Müslüman ülkelerle bir bir normalleşen siyonist İsrail, gözünü bu kez Muhammed bin Selman liderliğinde akıl almaz uygulamalara imza atan Suudi Arabistan’a çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Araplarla ilişkileri daha da artırmayı arzu ettiklerini belirterek, en önemli hedeflerinin Riyad ile normalleşmek olduğunu vurguladı. "Beyaz-Mavi" partisinin bugün düzenlediği ve çok sayıda kişinin katıldığı online bir toplantıda konuşan Gantz, bölge ülkeleriyle aralarındaki normalleşme çemberini genişletmeyi umduğunu ifade etti. Suudilerle ilişkileri düzeltme hususunda bir anlaşmaya varmak istediklerini anlatan Gantz, “Umarım onları anlaşma masasına oturmaya zorlayabiliriz" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Ürdün, Mısır ve İbrahimî anlaşma ülkeleri ile aralarındaki münasebeti daha da artırmak istediklerine dikkat çeken Gantz, “Suud yetkililerin bizimle normalleşmesi, hem ABD ile ilişkileri geliştirir, hem de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan’la barışı takviye eder” şeklinde konuştu.