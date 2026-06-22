İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti

Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir gayesi olmayan, Ortadoğu'nun çıban başı terör devleti İsrail'de iç hesaplaşma büyüyor. Gazze'de kadın, çocuk demeden soykırım uygulayan eli kanlı katil Binyamin Netanyahu ve şürekası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve Türkiye'nin bölgesel hamleleri karşısında duvara tosladı. Siyonist rejimin içine düştüğü acizliği bu kez kendi muhalefet liderleri haykırdı.

İsrail ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, terör şebekesinin bölgedeki kirli planlarının Türkiye engeline takıldığını itiraf etti. Eli kanlı katil Netanyahu'nun ve kabinesinin basiretsizliğini ortaya döken Lapid, siyonist elitlerin yüzüne adeta tokat gibi inen şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın bölgesel etkisini yeterince hesaba katmadılar. Bölgesel denklemleri okumaktan acizsiniz."

KATİL NETANYAHU, TÜRKİYE’YE ‘KÜRT PLANI’ DAYATTI

Ankara'nın kırmızı çizgisi olan sınır güvenliği ve bölgesel bütünlük konularında Netanyahu'nun girdiği tehlikeli maceranın hüsranla bittiğini aktaran Lapid, Türkiye'nin Vaşington hattındaki caydırıcılığının altını çizerek, hain planların çöküşünü şu sözlerle itiraf etti:

"Netanyahu Türk tepkisi ve Erdoğan'ı hesaba katmadan 'Kürt planı' dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünün Vaşington'daki karar alıcılar üzerindeki etkisi küçümsendi. Sonuç: Erdoğan ona ders verdi ve onu terbiye etti."

İslam dünyasının hamisi Türkiye'nin gücünü hafife alma gafletine düşen eli kanlı siyonist katillerin, Vaşington'daki lobilerine rağmen Başkan Erdoğan'ın diplomatik ve askeri dehası karşısında nasıl diz çöktüğü, bu itirafla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Lapid'in bu itirafları, Türkiye'nin onay vermediği hiçbir bölgesel planın hayata geçirilemeyeceğini, eli kanlı katil Netanyahu idaresindeki terör devletinin tüm manipülasyonlarına rağmen Ankara'nın jeopolitik bir realite olarak bölgeye nizam vermeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.