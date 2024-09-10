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Gündem İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı
Gündem

İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 09:13:00 -
İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı

İsrail-Mısır sınırında kaçakçılara ait bir aracın çarpması sonucu bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, "Mısır sınırında bir ATV aracın dur ihtarına uymaması sonucu çarptığı İsrailli bir subayın hafif yaralandığı kaydedildi.

Aracın uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu, İsrail askerlerinin ATV araca ateş açtığı ve sürücünün olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattığı ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada da Mısır sınırında İsrail askerlerine doğru hızla gelen araca ateş açıldığı ve şüphelinin yakalanması için bölgede aramaların başladığı belirtildi.

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