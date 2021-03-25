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Dünya İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanının geldiğini belirterek politikacılara seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 05:54:00 -
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail medyası, İran'ı saf dışı bırakmak için Türkiye'ye büyük ihtiyaç duyduklarını okuyucularıyla buluşturdu.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ortadoğu’da üç büyük güç ekseninin olduğu; Türkiye, İran ve İsrail ile Arap ortakları olarak bölündüğü vurgulandı.

"Türk-İsrail dostluğu yeniden kurulmalı"

İsrail’in son dönemde ilişkileri kopma noktasına getirdiği İran’a karşı en büyük kozu Türkiye ile sağlayabileceğini vurgulayan Haaretz, “Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İran’a düşman olmadığı fakat Kafkasya, Irak ve Suriye’de politika uyumsuzluğu yaşadığını vurgulayan gazete, “Erdoğan, İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu. ABD Başkanı Biden yönetimi de Türk tarafına bu konuda baskı yapıyor. Şimdi yeniden güçlü diplomatik bağlar kurulmalı.” görüşüne yer verdi.

Gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını aktardı.

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Yorumlar

Bestami ERSÖZ

" Toptan Allah'ın ipine sarılın." Ali-İmran 103 . Ayet Bütün dünyaya huzur gelir. Şeytanı düzenler yıkılır, hesaplar bozulur. Aslına dön yeter ki.
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Mehmedim

Türkiye bundan sonra İsrail ile asla dost olmaz, olamaz. Eskide yöneticiler, Amerika’cı Generaller ve tabii FETÖ’cüler dost olmuştu. Ancak devir değişti. Ancak şöyle olur. Çıkar ilişkisi kurulabilir, Ticaret yapılabilir. O kadar...
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