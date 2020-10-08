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Aktüel İsrail Meclisi, BAE ile imzalanan anlaşmayı 12 Ekim'de oylayacak
Aktüel

İsrail Meclisi, BAE ile imzalanan anlaşmayı 12 Ekim'de oylayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:07:39 -
İsrail Meclisi, BAE ile imzalanan anlaşmayı 12 Ekim'de oylayacak

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını gelecek hafta önce kabinenin daha sonra da Meclisin onayına sunacak.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun BAE ile yapılan anlaşmayı 12 Ekim'de önce kabineye ardından da Meclise sunacağı belirtildi.

Kabinenin onayının ardından anlaşmanın Meclisteki oylamadan da geçmesi bekleniyor.

İsrail yasalarına göre, bu tür anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için kabine ve Meclisin onayı gerekiyor.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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