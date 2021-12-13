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Dünya İsrail malları o ülkede imha edildi! Darısı başımıza
Dünya

İsrail malları o ülkede imha edildi! Darısı başımıza

Yemen’in başkenti San’a’da İsrail etiketli mallar imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 23:03:00 -
İsrail malları o ülkede imha edildi! Darısı başımıza

Münübe Yılmaz

Yemen’in başkenti San’a’da İsrail etiketli mallar imha edildi. El Mesire sitesinde yer alan habere göre, San’a Gümrük ve Denetleme Kurumu, üzerlerinde “İsrail” yazan çok sayıda dünya küresi ve kadın ayakkabısının imha edildiğini bildirdi. San’a Gümrük ve Denetimden Sorumlu Genel Müdürü Halid Ali Ahmed el-Serveri, “Geçen yıl ekim ortasında Aden limanından gelen bu kürelere Afar Bardaa merkezinde el konuldu. Bu ürünleri yok etmek değerlerimizin ve dinimizin bir gereğidir" şeklinde konuştu.

“İsrail gaspçı bir devlet”

Siyonist rejimin, kendisini dünya haritasında bir ‘ülke’ olarak göstermeye çalışarak dünyayı aldattığını ifade eden el-Serveri, “Ne kadar çabalasalar da aslında boşa uğraşıyorlar. Çünkü onlar, ABD'nin yardımıyla Filistin’i işgal eden gâsıp bir devlettir” dedi. el-Serveri, İsrail mallarını kontrol etme ve el koyma konusundaki gayretleri sebebiyle San’a gümrük memurlarına da teşekkür etti. 

 

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