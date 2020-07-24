İsrail mahkemesi Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini uzattı
KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltı süresini 30 Temmuz'a kadar uzattı.
Gays'ın avukatı Rami Osman, yaptığı basın açıklamasında, Kudüs'ün batısındaki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini gelecek perşembe gününe kadar uzattığını söyledi.
Osman, karara itiraz edeceklerini aktardı.
Kudüs Valisi'ne yöneltilen suçlamaya ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan, İsrail Sulh Ceza Mahkemesi önünde toplanan bir grup Filistinli, Gays'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi.
İsrail polisi, Vali Gays'ı, 19 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından gözaltına almıştı.
Gays, nisan ve mayıs aylarında da gözaltına alınmıştı.